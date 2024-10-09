Теперь турецким геймерам для оперативного общения между собой придётся использовать соколов-сапсанов или арабских скакунов.

Официальная Анкара решила заблокировать популярную программу для голосового общения Discord. Соответствующие данные огласил руководитель министерства юстиции турецкой республики Йылмаз Тунч. Как заявил высокопоставленный чиновник, теперь медиаплатформа Дискорд на территории среднеазиатского государства функционировать не будет. Цитирует управленца канал TRT haber.

Вчера социальная платформа для общения перестала быть работоспособной и на обширных землях РФ.

Оперативно ситуацию прокомментировали в РКН, заявив, что мессенджер неоднократно и в грубой форме нарушал законы России и практически ничего не предпринимал для борьбы с проблемой. Топ-менеджеров иностранной организации несколько раз просили разобраться с противоправным контентом, но менеджеры Дискорда ничего не сделали. После за эти действия компанию оштрафовали на 6 млн. рублей.









1 октября РКН вернулся к проблеме, уведомив, что Дискорд как ни в чём не бывало остаётся источником продвижения нарушающей законы РФ информации. Тем более для наркоторговцев и иных преступников Дискорд продолжает быть одним из самых «любимых приложений».

А мы вспомним, что Дискорд в следующем году будет отмечать свой первый десятилетний юбилей, когда первоначально созданный в 2015 году как программа для компьютерных геймеров. В настоящий момент в приложении есть возможность отправки текстовых сообщений, голосового и видео общения. Всего на Дискорде в месяц присутствует как минимум 150 млн. регулярных пользователей.