С падением стратегически важного логистического центра оборону украинским силам придётся держать уже в Днепропетровской области.

Передовые подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед, попутно сминая очаги обороны украинских ВС, постепенно шаг за шагом подходя к ключевым логистическим узлам ВСУ. Соответствующей точки зрения придерживается британский военный блогер в личном видеоподкасте на Youtube.

По словам эксперта, всё что он видит, так это как темп наступления российских штурмовиков увеличивается и происходит рост скорости российского продвижения вот уже на протяжении нескольких последних месяцев. Ещё немного времени, и первые группы армии РФ достигнут главных логистических позиций ВСУ в крупных донбасских городах, таких как Покровск, который ещё находится под контролем Украины.









Так же в ходе своего мнения по поводу способности ВСУ «истощить максимально» ВС России, что по мнению ряда украинских генералов происходит на передовой, Меркурис лишь рассмеялся, сравнив реальные потенциалы сторон. Всё что он видит, как время выступает на стороне Москвы, а украинские ВС лишь откатываются дальше на запад и проигрывают каждый свой бой.

Вторит Меркурису и польская пресса в лице Do Rzeczy, где так же считают, что Украина слишком очевидно проигрывает битву за Донбасс, с чем сделать Киев уже ничего не может, хотя и пытается отрицать очевидное.