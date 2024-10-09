Представляющий собой бронетранспортёр с мощной пушкой, французский AMX-10 устарел ещё 40 лет назад и эффективен лишь в противостоянии с повстанцами, на вооружении которых "тяжелей"автомата Калашникова больше ничего и нет.

Украинские бронетанковые подразделения пожалели, что пришлось отправиться на передовую для противостояния с ВС РФ при помощи бронетранспортёра с пушкой – того самого AMX-10RC, больше известного в среде российских военных специалистов как «колёсный танк». Ранее этот вариант французской бронетехники долгое время отсутствовал в сводках из-за своего нахождения вдали от ЛБС. На что было множество объективных причин. Но видимо из-за дефицита в артиллерийских орудиях и просто огневых средствах поддержки, командование ВСУ прекрасно осознавая риски, всё равно отправило «недотанк» на переднюю линию.









О встрече, окончившейся плачевно для AMX-10RCR после воздействия российских ударных fpv-коптеров, написал ТГ-канал «Военный осведомитель».









Так украинская сторона использовала одну из «Десяток» как мобильную артбатарею, но не учла, что колёсную бронемашину уже взяли на мушку операторы fpv-дронов ВС России. И после удара в кормовую проекцию французский БТР вспыхнул как спичка, попутно инициировав детонацию 105-мм боеприпасов.

Сам по себе AMX-10RC представляет собой трёхосное шасси с установленной 105-мм пушкой и двумя лёгкими пулеметам 7,62-мм. Стойкость брони позволяет переносить обстрел стрелковым оружием, не давая шансов экипажу спастись, если оппонент использует более тяжелое вооружение. Общая масса AMX равна 22 тоннам с мощностью силовой установки в 300 л.с.. Благодаря такому мотору и асфальтовому шоссе бронемашина способна разгоняться до 85 км\ч с запасом хода в 1000 км на одной заправке. Экипаж составляет 4 человека.