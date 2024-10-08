Самолёты четвёртого поколения в украинском небе столкнутся с Су-57, Су-35С и МиГ-35С российских ВКС.

Французское оборонное ведомство в первых месяцах нового 2025 года отправит воздушным силам Киева истребители четвертого поколения Mirage 2000, способные использовать актуальные версии дальнобойного ракетного вооружения класса «воздух-земля». Об этом объявил руководитель МО Франции Себастьян Лекорню в одной из западных соцсетей.

Помимо англо-британских малозаметных ракет линейки Storm Shadow \ SCALP EG, передаваемые авиационные комплексы получат блоки радиоэлектронной борьбы.





Первый полёт Mirage 2000D совершил зимой 1991 года и относится к так называемому четвертому поколению.





Ранее в Сети циркулировала информация о появлении на территории французских военно-воздушных баз украинских экипажей и наземного технического персонала, передислоцированных на объекты украинских военных для пилотажной подготовки и обслуживания авиационной техники во время предполётного и послеполётного этапов.









И хотя часть отечественных экспертов полна скепсиса в отношении будущих поставок, аргументируя, что Франция не передаст для использования что-то более дальнобойное, чем Шторм Шэдоу и Скальп, способных пролететь 350 километров, что определенно не позволит получить преимущество в боях из-за опасения оказаться в зоне боевой работы российских ПВО; но как предполагает блог «Русское оружие», большинство из переданных «Миражей» будут обновлены по части программно-аппаратной платформы до версий «Mirage-2000D». Последние от базовых моделей отличаются системой бортовой обороны ICMS-2 с интегрированным комплексом SERVAL, информирующим об облучении лазерными или иными головками самонаведения российских ракет класса «воздух-воздух». Так же предполагается, что французская сторона установит и РЭБ-модуль SABRE, способный эффективно действовать в широком спектре: от диапазона «J» до диапазона «S» с промежуточными частотами.

Так же эти истребители имеют систему связи Link 16, предусматривающую обмен данными со странами НАТО.