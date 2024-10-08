Мощное вооружение модернизированной бронетехники способно вывести из строя практически любой западный танк ВСУ.

Российская армия получила следующую партию БМП-3 и БМД-4М. Легкобронированные образцы переданы с оглядкой на опыт российской СВО, то есть с оснащением элементами дополнительной защиты. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба «Ростеха».

В качестве элементов допзащиты бронемашины получили противокумулятивные и противодронные экраны, защищающие борта и верхнюю башенную полусферу.

А для повышения шансов быть незамеченными посредством тепловизионных комплексов или ИК-сенсоров, передаваемые БМП и БМД получили комплекс «Накидка» – тканевая основа, помимо скрытности в тепловом спектре наблюдения, расширенно защищает и от отслеживания радиолокационного следа бронетехники.





БМД-4М прошла через этап глубокой модернизации, получив полностью новый корпус, силовую установку, трансмиссию и защитную схему. Для борьбы с танками используется установленный ПТУР "Аркан".







Одними из главных достоинств БМП-3 можно назвать высокую скорость перемещения и усиленное вооружение. Представляющие собой немаловажные козыри во время маневренных противостояний на передовой.









Сейчас так же в тыловых полигонных условиях проходит испытания БМП-3: полностью переведенная на роботизированную платформу. В качестве основного вооружения используется 30-мм скорострельная пушка, лёгкий пулемет калибра 7,62-мм и гладкоствольное 100-мм орудие. Как дополнительная опция, БМП через орудие может выстреливать противотанковыми управляемыми боеприпасами.