Обилие "внешнего тюнинга" по западному образцу едва ли может служить оберегом от современных средств поражения для 50-летнего танка.

Украинская армия потеряла немецкий танк Leopard 1А5, для увеличения базовой живучести которого украинские рембригады щедро «отсыпали» рекордно большое количество блоков динамической защиты «Контакт». Кадры, где продукт германского ВПК стоит и не движется, а башенная установка объята пламенем, несмотря на «предбоевую» подготовку, разместил ТГ-канал «Военный осведомитель».

А мы рассматривая внимательно представленное видео, заметим, что украинские военные отбросив в сторону концепцию западных танкостроителей о «ненужности» комплектов ДЗ, сами добавили «Контакт» для увеличения стойкости, как башни, так и бортовых проекций. По мнению украинских оружейников, дополнительная установка ещё и комплекта башенного «мангала» должна помочь в защите от кумулятивных боеприпасов и ударов беспилотными камикадзе. Но предполагается, что как раз от fpv-коптера танк и сгорел.









Тем временем наверняка можно предположить, что уничтоженный Leopard 1А5 стоял на вооружении 44-й механизированной или 5-й танковой бригад украинской армии.

С учётом прекращения усиленного «ленд-лиза», украинские бронетанковые подразделения смекнули, что теперь, как раньше, невозможно халатно относиться ко вверенной иностранной технике, так как запасы оной даже на западных складах сильно истощились, и снабжать новыми комплектами ВСУ больше никто не будет.