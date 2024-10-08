Украинская армия потеряла немецкий танк Leopard 1А5, для увеличения базовой живучести которого украинские рембригады щедро «отсыпали» рекордно большое количество блоков динамической защиты «Контакт». Кадры, где продукт германского ВПК стоит и не движется, а башенная установка объята пламенем, несмотря на «предбоевую» подготовку, разместил ТГ-канал «Военный осведомитель».
А мы рассматривая внимательно представленное видео, заметим, что украинские военные отбросив в сторону концепцию западных танкостроителей о «ненужности» комплектов ДЗ, сами добавили «Контакт» для увеличения стойкости, как башни, так и бортовых проекций. По мнению украинских оружейников, дополнительная установка ещё и комплекта башенного «мангала» должна помочь в защите от кумулятивных боеприпасов и ударов беспилотными камикадзе. Но предполагается, что как раз от fpv-коптера танк и сгорел.
Тем временем наверняка можно предположить, что уничтоженный Leopard 1А5 стоял на вооружении 44-й механизированной или 5-й танковой бригад украинской армии.
С учётом прекращения усиленного «ленд-лиза», украинские бронетанковые подразделения смекнули, что теперь, как раньше, невозможно халатно относиться ко вверенной иностранной технике, так как запасы оной даже на западных складах сильно истощились, и снабжать новыми комплектами ВСУ больше никто не будет.