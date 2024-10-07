Даже среди украинских военных, авторов "потужно" и по собственному желанию переместиться в огневой мешок не нашлось.

Некоторые украинские подразделения последнее время пребывают в состоянии очень близкого к военному мятежу. Такую уверенность выразил военный блогер из Великобритании – Александр Меркурис. В своем видеоподкасте на Ютьюб иностранный аналитик отметил, что во время последних дней обороны Угледара, пока ещё город находился под контролем украинских военных, мало кто из солдат и офицеров ВСУ решился туда отправиться. Всё, что услышали украинские командиры, рассказавшие о желании вышестоящего начальства отправить такие подразделения в самое пекло угледарского города-крепости, так это заявления о железобетонном отказе выдвигаться на новые позиции. Солдаты ВСУ не захотели становиться в оборону рядом с бойцами элитной бригады Чёрных запорожцев, больше известной по своему официальному наименованию как 72-я отдельная мехбригада украинской армии. Которые сами впоследствии без приказа вышли из Угледара.

Пейзажи Угледара



Примером такого неподчинения Меркурис назвал действия рядового состава 123-й бригады ТрО. Украинские военнослужащие отступили с позиций в районе Угледара и поехали на митинг в безопасном Николаеве, попросту бросив «Семьдесят вторую» в одиночестве. В качестве своего оправдания терробороновцы «Сто двадцать третьей» назвали низкое качество подготовки личного состава и нехватку вооружения в бригаде.

Тот самый митинг 123-й бригады украинской терробороны

В стане украинского командования на действия личного состава 123-й бригады ответили угрозами с нотами уголовной ответственности – оставление позиций без приказа командира это тяжкое воинское преступление.