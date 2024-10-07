Ограничительная мера прежде всего распространяется на депутатов Верховной рады Украины и персонала украинского парламента.

В служебных и личных целях программа для отправки мгновенных сообщений, такая как Telegram, должна быть исключена из обихода украинских народных избранников.

Соответствующее предписание выпустил украинский Совет национальной безопасности и обороны. Государственный орган уточнил, что приложение нельзя использовать как в мобильном варианте, так и десктопном. То есть Телеграм не может быть установлен на мобильные телефоны, так и на компьютеры. Требование касается как служебных девайсов, так и личных.

В СНБО и объяснили, почему распоряжение необходимо срочно выполнить. По мнению Совета, главная причина ограничений – это соблюдение требований безопасности.









Предшествовало событию сентябрьское требование Национального координационного центра кибербезопасности перестать пользоваться мессенджером, придуманным Павлом Дуровым. Распоряжение так же затрагивает украинских депутатов, иных чиновников, военных ВСУ и сотрудников сферы безопасности и оборонных предприятий. Так же от использования популярной программы должны отказаться работники объектов критической инфраструктуры.

И как пишет украинский ресурс «Страна.ua», если следовать буквально распоряжению СНБО, то первым кто должен выполнить условие документа, так это украинский президент Владимир Зеленский, что в действительности к вечеру понедельника не произошло.