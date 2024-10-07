Мирнограду и Воздвиженке приготовиться.

Передовые отряды ВС России завершили сражение за освобождение Гродовки в Донецкой области и продолжают продвигаться дальше, имея целью полностью освободить территорию ДНР.

Новость о том, что населённый пункт Гродовка оказался под контролем штурмовиков ВС РФ, появилась в официальной сводке российского МО. В уточнениях пресс-службы Министерства обороны обозначаются и какая группировка войск добилась успеха. Речь идёт о ГВ «Центр».









Помимо наступательных действий, в пресс-релизе говорится об атаке позиций 12 бригад ВСУ, стоящих в ДНР и днепропетровском регионе.









За время недавних боёв украинские подразделения лишились западной танковой бронетехники, в том числе германского ОБТ Leopard, 3 броневиков и 6 авто. Так же различными способами были уничтожены артиллерийские установки.





В украинском Генштабе прекрасно понимая к чему всё идёт, несмотря на официальные победные реляции, уже начали строительство оборонительных линий на Днепропетровщине.









А тем временем до одного из самых важных украинских логистических узлов донбасского региона – города Покровск, российским ВС остаётся пройти 18 километров. С его потерей ВСУ придётся заново перестраивать маршруты доставки военных грузов на донбасскую ЛБС и начинать готовиться к битве за Днепропетровскую область.