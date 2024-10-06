Та самая игра с уничтожением мостов, в которую более приятно играть вдвоём.

ФАБ-3000 в планирующем варианте достиг важного для украинской армии моста, расположенного в Харьковской области, и не оставил камня на камне от важной логистической артерии ВСУ. Что случилось с понтонной переправой, находившейся рядом с населённым пунктом Гороховатка, показали кадры объективного контроля, записанные отечественным разведывательным аппаратом, размещенные в ТГ-канале «Изнанка».

Так, за несколько секунд до удара громадной бомбы в статусе главного невезунчика этого дня оказался один из украинских военных авто, решивший пересечь Оскол. Но удар вышел настолько масштабным и ощутимым, что от грузовой машины не осталось и колеса, как уже заметили редакторы канала «Военный осведомитель».





И теперь после уничтожения инженерного сооружения, ВСУ придётся искать альтернативные варианты доставки важных военных грузов на другой берег Оскола, резюмируют в «Изнанке».





А мы вспомним, что ФАБ-3000, представляющий в своем базовом варианте авиаснаряд с фугасной ударной начинкой, во время СВО получил дополнительное оснащение в виде модуля планирования и коррекции, буквально вдохнувшем второе дыхание в боеприпас 70-летней давности. Теперь авиабомба благодаря крыльям и бортовому компьютеру, способна пролететь около 70 километров, будучи способна преодолеть украинскую ПВО без видимых проблем: ведь сбить толстостенный чугунный корпус не может даже сверхсовременный американский ЗРК «Patriot».

Известна и примерная поражаемая площадь «Трехтысячной»: бомба способна накрыть площадь нескольких стандартных футбольных полей.