Зарубежный военный пилот понял сразу и маневр российской «Сушке» повторять не пришлось.

Что такое военное пилотажное мастерство, наглядно показал зарубежному истребителю F-16 экипаж российского Су-27, выполнивший защитный маневр во время воздушного эскорта другого российского самолёта. Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал «Aviahub». Как объяснено в публикации, иностранный пилот отчего-то подумал, что если его американский самолёт приблизится к важному российскому борту, то ничего «не будет».

И почти сразу как только F-16 стал сокращать расстояние между собой и гражданским лайнером РФ, то к «Шестнадцатому» буквально подскочил самолёт ВКС РФ.

Базовый вариант российского истребителя может использовать дальнобойные авиационные ракеты Р-77 (и иные типы ракет) и авиационный бомбы, максимальный вес которых 500 кг.





И всё, что тотчас увидел иностранный офицер, так это демонстрация подвесного ракетного вооружения «Сушки», классифицированного как управляемые боеприпасы «воздух-воздух». Такого маневра оказалось достаточно, чтобы более медленный истребитель «made in USA» покинул ближний периметр российского лайнера и задав форсаж, вообще улетел на собственную базу.





А мы вспомним, что в отличие от легкомоторного F-16, отечественный Су-27 представляет собой тяжелый двухмоторный истребитель, способный эффективно сражаться как в ближнем, так и дальнем воздушном пространстве, выполняя функцию перехватчика, поражать самолёты и беспилотные цели в самом широком режиме полётного диапазона. Так же «Двадцать седьмой» может задействоваться и как морской вариант, отправляясь на миссии в пределах 400-километровой береговой линии.