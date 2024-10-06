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Madarator
В Сети показали кадры, как Су-27 ВКС РФ отогнал истребитель F-16
Зарубежный военный пилот понял сразу и маневр российской «Сушке» повторять не пришлось.

   Что такое военное пилотажное мастерство, наглядно показал зарубежному истребителю F-16 экипаж российского Су-27, выполнивший защитный маневр во время воздушного эскорта другого российского самолёта. Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал «Aviahub». Как объяснено в публикации, иностранный пилот отчего-то подумал, что если его американский самолёт приблизится к важному российскому борту, то ничего «не будет».

   И почти сразу как только F-16 стал сокращать расстояние между собой и гражданским лайнером РФ, то к «Шестнадцатому» буквально подскочил самолёт ВКС РФ.

Базовый вариант российского истребителя может использовать дальнобойные авиационные ракеты Р-77 (и иные типы ракет) и авиационный бомбы, максимальный вес которых 500 кг.


   И всё, что тотчас увидел иностранный офицер, так это демонстрация подвесного ракетного вооружения «Сушки», классифицированного как управляемые боеприпасы «воздух-воздух». Такого маневра оказалось достаточно, чтобы более медленный истребитель «made in USA» покинул ближний периметр российского лайнера и задав форсаж, вообще улетел на собственную базу.


   А мы вспомним, что в отличие от легкомоторного F-16, отечественный Су-27 представляет собой тяжелый двухмоторный истребитель, способный эффективно сражаться как в ближнем, так и дальнем воздушном пространстве, выполняя функцию перехватчика, поражать самолёты и беспилотные цели в самом широком режиме полётного диапазона. Так же «Двадцать седьмой» может задействоваться и как морской вариант, отправляясь на миссии в пределах 400-километровой береговой линии.

#f-16 #вкс рф #су-27 #перехват су-27 f-16 #су-27 против f-16
Источник: t.me
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