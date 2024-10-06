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Madarator
WP: Киеву вместо ударов западным оружием по РФ предложат "конкретные шаги" для членства в НАТО
А ведь обещать и предлагать можно вечно.

    Владимир Зеленский может быть меньше расстроен отказом западных союзников, в своём нежелании воспрещающих Киеву использовать иностранное дальнобойное оружие для атаки глубинных территорий России. Вместо этого на скорой встрече в немецком Рамштайне лидеры ЕС и США пообещают Украине некоторые «конкретные шаги», после выполнения которых украинское государство может быть принято в НАТО. Такими сведениями располагает влиятельная американская The Washington Post.

   Анонимный западный дипломат сообщил так же, что хотя Владимир Зеленский может такие предложения своих иностранных союзников преподнести как победу Украины, на самом деле должен держать в уме то, что эти шаги для Украины могут быть значительно растянуты во времени.


   Так же в публикации особо подчеркивается, что украинский президент не оставил мысли попытаться ещё раз убедить Джо Байдена и европейские столицы отказаться от своих прошлых убеждений в том, что Киеву не следует разрешать бить западными дальнобойными ракетами по дальним землям Москвы. Но источник WP здесь более пессимистичен: Байден вряд ли передумает здесь и вряд ли окажет поддержку «плану победы» Зеленского, пока он ещё президент США и хозяин Белого дома.

   А мы вспомним, что Банковая ещё в начале осени 2022 года сказала, что Украина готова для вступления в НАТО, на что в Брюсселе, как столице военно-политического блока, парировали, что пока ВСУ сражаются с российской армией, ни о каком статусе полноправного члена альянса для Украины и быть не может. Тем более вряд ли их мнение поменяло текущее положение украинских ВС, ведущих медленное, но постоянное отступление на всём протяжении ЛБС российской СВО.

Тем более идея-фикс Зеленского «сражаться» до границ 1991 года не находит понимания как у Вашингтона, так и у Брюсселя. В западных странах в отличие от Киева прекрасно понимают, что окно возможностей для Киева закрылось около двух лет назад, а российские ВС стали сражаться всерьез, поставив экономику на военные рельсы.

#владимир зеленский #рамштайн
Источник: washingtonpost.com
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