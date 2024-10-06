Владимир Александрович в очередной раз забывается, думая что для западных лидеров проблемы Украины являются самыми важными.

Владимир Зеленский получит второй шанс ознакомить американского президента и остальных своих ключевых союзников с так называемым «планом победы». Для этого будет выбран город-база Рамштайн. В населённом пункте ФРГ в октябре увидятся представляющие НАТО страны с одной единственной целью – проговорить ситуацию на поле боя между Украиной и Россией.

Именно в немецком городе украинский лидер попытается убедить вторично Джо Байдена отбросить в сторону все свои сомнения и дать Киеву то что он хочет – разрешения украинской армии использовать дальнобойные западные вооружения для атаки глубинных земель РФ. Об этом пишет Washington Post.





Журналисты газеты так же провели беседу со своим источником, рассказавшим, что США и страны ЕС могут подсластить пилюлю помощи для Украины: повторив ещё раз про отказ ударов вглубь России, они могут сообщить о какой-то иной военной поддержке, передав некоторые типы оружия.

В качестве иного варианта таких хороших новостей для Киева, украинским чиновникам могут пообещать взять Украину в НАТО.