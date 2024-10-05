Свежий пенсионер альянса как-то странно быстро разоткровенничался.

Бывший руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, занимавший на протяжении десяти лет свою высокую должность главы в военно-политической организации, в беседе с корреспондентами Financial Times поделился личным мнением, что ВС РФ намного сильней европейских ВС.

По мнению экс-высокопоставленного управленца всего НАТО, общеевропейские вооруженные силы испытывают тяжелый дефицит оружия, обладают слабым военным потенциалом и отсутствием предпосылок для его скорейшего наращивания. Кроме того, войска Европы в большей своей части находятся в состоянии низкой степени готовности.

О том, что европейская армия слишком отстаёт от российской, получившей богатый опыт современного конфликта высокой интенсивности, непрерывно сражаясь на Украине, есть понимание как у него, так и у остальных членов НАТО.









Тем более, что ситуация в ближайшей динамике, всё так же похожа на самый настоящий застой в развитии. Потому что для скорых положительных изменений в альянсе не хватает резкого роста финансовых расходов на армию блока. А те 2% ВВП, которые должна жертвовать каждая страна НАТО, это явно слишком мало для достижения военного паритета ЕС с военной машиной Москвы, считает бывший глава альянса.

В конце интервью Столтенберг заявил, что даже повышение финансирования НАТО от каждой страны на 3% своего ВВП – это всё ещё сильно недостаточно для роста могущества военно-политического блока. И если ничего не предпринять, то влияние организации на мировые процессы слишком ослабнет.