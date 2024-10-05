Из-за этого в роли "перехватчиков" выступили железобетонные укрытия для сверхдорогих F-35I на военной базе Неватим.

Тель-Авив был не слишком хорош в своем желании утаить как можно лучше факты успешного прорыва баллистических боеприпасов, запущенных иранской армией вечером 1 октября. В этом уверены не только независимые военные эксперты, лояльные к исламской республике, но и корреспонденты Washington Post. Так согласно свежей публикации американской газеты, как минимум 25 ракет пробили брешь в многоструктурной системе противовоздушной обороны Израиля и поразили наземные цели.

По мнению информаторов издания, иранские ракеты оказались способны организовать прорыв охраняемой территории трёх военных и разведывательных баз, взорвавшись прямо в защищаемом периметре или рядом с ним.









Согласно сведениям, опубликованным иными западными газетами, по авиационной базе Неватим, расположенной в южной части Израиля, долетело 20 дальнобойных иранских боеприпасов. Три ракеты упало в военной воздушной гавани Тель-Ноф, расположенной невдалеке от столицы. Ещё две ракеты прилетели к центральному офису главной разведки Израиля – Моссад.

Как подытожили эксперты, Тегеран в этот раз не стал «заранее» предупреждать Тель-Авив о грядущей атаке, тем самым не дав подготовиться ЦАХАЛ и союзникам Израиля к отражению своих ракетных ударов. Тем более, учтя ошибки прошлой массированной атаки, совершенной в минувшем апреле, военные Ирана не стали использовать тихоходные дроны-камикадзе и крылатые ракеты, отдав предпочтение более скоростным баллистическим управляемым снарядам. В итоге Иран добился цели, показав насколько Израиль, в случае реального желания Тегерана причинить ущерб, уязвим.