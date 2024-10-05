Лучше вакуумной бомбы "демилитаризует" только лишь ядерная боеголовка.

Как происходит детонация спецбоеприпасов с эффектом объемно-детонирующего взрыва, наглядно показал автор ТГ-канала «FighterBomber», засняв падение классической свободнопадающей бомбы в районе полигона российской авиации. Так благодаря ресурсу, напрямую связанному с ВКС РФ, можно своими глазами увидеть, как происходит детонация ОДАБ-1500, мощь которой на единицу массы превосходят исключительно ядерные боеприпасы, которые относятся к неконвенциональному оружию.





На СВО в роли носителя обновлённой ОДАБ-1500, получившей аэродинамический обвес в виде колпака и дополнительные крылья с модулем планирования и коррекции, выступает модернизированный Су-34НВО.





И хотя по этому поводу, озвученному выше, напрашивается контраргументация, что сильней ОДАБ у российской бомбардировочной авиации есть ФАБ-3000, представляющей собой фугасный боезаряд, всё-таки объемно-детонирующий принцип производит более сильные разрушения и деформацию окружающей местности чем фугасное воздействие. Тем более, проведенные ранее исследования показали, что подрыв ОДАБ по своей разрушающей мощи в 8 раз выше, чем ударная волна, производимая тринитротолуоловым зарядом, больше известным как тротил, задействованный в большинстве отечественных ФАБов.









И возвращаясь к видео, можно отметить, как действует легковоспламеняющийся аэрозоль, горение которого сопровождается образованием ударной волны, расходящейся в стороны в форме круга. И что удивительно, бомбардировка мишени была произведена не при помощи самолёта, а при помощи неназванной модели вертолёта.