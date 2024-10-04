Новый дрон летит дальше и дольше.

Инженеры АО «Концерн «Калашников» продемонстрировали публике значительно усовершенствованный дрон S350M «Supercam», представляющий собой воздушный комплекс оптико-электронной разведки полностью российского производства.

О новой итерации наблюдательного БПЛА известно, что в целях более эффективного противодействия системам РЭБ, в том числе переданных ВСУ западными союзниками, усовершенствованная ревизия S350M обзавелась блоком управления с расширенным частотным диапазоном в сравнении с базовой ранней версией. Для тех же целей, дополнительно был обновлён блок радиоэлектронной защиты, получивший иные антенны, отличающиеся повышенными характеристиками в отношении противодействия помехам и лучшей передаче сигнала на наземную станцию. Обновление коснулось и наземных терминалов.









И в отличие от более ранней версии разведывательного БЛА, управляющий оператор буквально «на лету» может менять частотный коридор дрона, задавая его, в зависимости от своей задумки. Так же можно изменить частоту контроллера, отвечающего за трансфер видео. Сделано это для борьбы с РЭБ без привлечения тыловых специалистов-радиоэлектронщиков.

И по мнению автора блога «Русское оружие», новая разработка инженеров «Калашникова» может получить и блоки радиопеленгатора.









Изменения коснулись не только внутренней электронной начинки и программного кода, но и внешней компоновки. Так новый корпус прошёл обдув в аэродинамической трубе, благодаря чему внешняя конструкция стала более обтекаемой. Следовательно, при той же мощности двигателя и емкостных характеристиках АКБ, усовершенствованный БЛА, получивший название «Скат-350М», способен пролететь дальше и барражировать по времени больше.