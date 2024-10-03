Кажется Джо Байдену или следующему президенту США придётся делать болезненный выбор: кто важней для Штатов – Зеленский с его "границами 1991 года" или Нетаньяху, абсолютно игнорирующий любое мнение Вашингтона по Ближнему Востоку. А выбирать придётся.

Украина стала косвенным виновником ощутимого и видимого провала в израильской системе противоракетной обороны, пронзённой вечером 1 октября массовой атакой дальнобойных баллистических боеприпасов иранской армии. Так согласно публикации Telegraph, британские корреспонденты подсчитали, что Пентагон пожертвовав безопасностью еврейского государства, больше поддержал ослабленную противоракетную оборону Украины, передав ей дополнительные комплекты американских ЗРК «Patriot». А так как конечное количество таких комплексов на вооружении западных стран ограничено, Тель-Авив оказался в уязвимом положении, чем, как мы видим, и воспользовался Тегеран.

Так же дефицит касается не только пусковых установок и станций управления, но и зенитных противоракет. Передача последних так же повлияла на способность израильского «Железного купола» пропустить ощутимое количество высокоскоростных иранских ракет. Чему зримым подтверждением выступает большое количество фото- и видеодоказательств, как гиперзвуковые ракеты КСИР без видимых затруднений буквально пронзают многокомпонентную систему израильской ПВО.

Так же в статье опровергли заявление американских генералов, объявивших после иранской атаки, случившейся в минувший вторник, что противоракетное вооружение США, установленное на одной из АУГ Штатов, находящейся в водах Персидского залива, смогло сбить хоть одну ракету Тегерана.

В конце публикации было особо подчеркнуто, что может быть Джо Байдену и его администрации стоит хорошенько подумать, кому в первую очередь стоит помогать – Киеву или Тель-Авиву, потому что ограниченность американских военных ресурсов очевидна для всех, а соблюсти баланс между Украиной и Израилем, распределяя важную военную помощь одинаково, 100% не выйдет.

ЗРК Патриот в мобильном исполнении

А мы напомним, что военный чин Пентагона Патрик Райдер публично заявил, что эсминцы американского флота – USS Bulkeley и USS Cole, помогли ощутимо ЦАХАЛ в перехвате иранских боеприпасов. Диаметрально противоположного мнения придерживается ИА IRNA, когда в иранском агентстве объяснили, что ВМС США оказались полностью бесполезны в отражении неожиданной атаки ракет иранской армии.