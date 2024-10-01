И в это верится: Сеть заполонили видео как минимум десятка ракет, преодолевших израильский "Железный купол" как железное решето.

Вооруженные силы Ирана не стали слишком долго «запрягать», как это было в прошлый раз со своим вооруженным ответом, и без предупреждения провели массированную ракетную атаку по территории Израиля. Причем для повышения эффективности ракетных ударов, оные были выполнены в короткий промежуток времени, дабы многочисленные союзники официального Тель-Авива не успели адекватно усилить возможности израильского ПРО, как это было в минувшем апреле. Отсюда и высокий результат на земле. Правда есть нюанс.

А тем временем иранский КСИР официально прокомментировал массовый запуск реактивных высокоточных боеприпасов, объявив, что для атаки израильских земель были впервые задействованы гиперзвуковые ракеты. Соответствующая новостная запись была распространена иранским информационным агентством IRIB.

Прокомментировали вечерний обстрел израильской территории и высокопоставленные чиновники еврейского государства. Так представители премьер-министра Нетаньяху подсчитали, что всего вооруженные силы Ирана запустили примерно 180 ракет. В ходе расширенного брифинга было заявлено, что не все, но большинство таких снарядов были безопасно сбиты, а данных о пострадавших на земле нет.

Взяли своё слово и американские военные, опубликовавшие заявление, что боевые корабли ВМС США так же принимали активное участие в отражении масштабного иранского «удара возмездия». Об этом написала The Washington Post.

Массовый старт иранских ракет

А теперь о том самом нюансе. Верховная власть Ирана знает, что не в её интересах атаковать «по-взрослому» израильские военные объекты. Поэтому практически все ракеты, в том числе и якобы гиперзвуковые, даже при удачном преодолении «Железного купола», согласно терминологии российских военкоров, поразили в лучшем случае «тактические сараи», а в худшем – попросту отстрелялись по безжизненной израильской пустыне, сохранив ущерб до минимального, тем самым позволив сохранить лицо как ЦАХАЛ, так и собственной власти. Это и есть пример той самой «многовекторной» восточной политики.