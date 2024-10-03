Но даже Джо Байден понимает, что разрешение Зеленскому использовать дальнобойное вооружение по целям на территории РФ – это прямой путь к ядерной эскалации с Москвой.

Политическое руководство Украины составило обширный список военных целей, удары по которым будут нанесены тотчас, как только украинская армия получит разрешение на использование дальнобойного и высокоточного западного вооружения. Соответствующие сведения есть у немецкого Der Spiegel, ссылающегося на информацию аналитиков Института исследования войны.

В перечень потенциальных мишеней для украинских атак входят 261 российский объект. Сюда относятся масштабные арсеналы вооружений, военные базы с личным составом и охраняемые периметры со стоянкой военной техники.

Сами представители Украины публично не оглашали содержание перечня конкретных военных целей. А тем временем такой список в нескольких копиях уже находится у западных союзников Киева, в том числе в распоряжении Вашингтона и Пентагона. Есть документ и у официального Лондона – одного из ближайших партнёров украинского государства.

И уже по данным журналистов Reuters, Киев хотел бы использовать для ударов по «углубленным целям» на землях РФ оперативно-тактические ракеты ATACMS и авиационные управляемые боеприпасы Storm Shadow/SCALP.

О том, что «глубинные» удары внутрь России возможны, обсуждали Джо Байден и Кир Стармер – президент США и премьер Великобритании. Правда в сентябре было объявлено, что пока Запад не принял согласованное решение о 100% одобрении Киеву на такие удары.

А в октябре появилась свежая публикация от Associated Press, где разрешение на такие удары могло быть получено после выборов американского президента, после чего в течение часа информация об этом была удалена из новости.