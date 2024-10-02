Вот что телеграмные посты Дмитрия Анатольевича делают.

Из сделанных наспех публикаций таких уважаемых на Западе изданий как Associated Press и Washington Post, редакторам пришлось удалить абзац о гипотетическом разрешении президента США Джо Байдена бить дальнобойными ракетами по глубинным землям РФ, сразу после американских выборов в ноябре. Соответствующие заметки разместили онлайн-посетители новостных порталов. Для подтверждения своих слов юзеры разместили картинку-сравнение «до\после».









Ранее пресса Штатов стала множить статьи с анонимным интервью высокого правительственного чиновника, заявившего в личной беседе, что нынешний хозяин Белого дома дал добро на атаку земель РФ после американской электоральной компании в ноябре. Якобы такие удары Киев нанесёт западными ракетами сразу по итогам выборов. А вот прямо сейчас Джо Байден к такому решению безусловно не готов по ряду объективных причин. Так в одном из своих свежих интервью Дональд Трамп прямо объявил Байдена и Харрис в попытках разжечь мировой конфликт с высокой угрозой использования ядерного оружия.









В дополнение к этой новости выступил чиновник Госдепа США Мэтью Миллер, посчитавший, что ВСУ и сейчас может бить в глубину РФ. Но при условии использования только украинского оружия. И для этого «спрашивать» разрешения вашингтонской администрации не нужно. И уже под вечер 1 октября Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты. Правда, что это за ракета и какова её реальная максимальная дальность, хозяин Банковой озвучивать не стал.