А о том как израильское "железное решето" без помощи союзников отражает иранские атаки баллистическими ракетами, увидели уже не только лишь все.

Израиль может ответить на массированную иранскую атаку, выполненную 1 октября, что заставило официальный Тегеран уже быть готовым к возможным превентивным мерам. Последние заключаются в высоком ожидании местных вооруженных сил использовать сотни дальнобойных ракет в случае, если Тель-Авив или Вашингтон решат дать ответ на удар, совершенный КСИР по территории Израиля в минувший вторник. Публикация с соответствующим информационным посылом вышла из-под пера корреспондентов The New York Times, сумевших на условиях анонимности взять интервью у представителей КСИР.

Так по словам военных из Корпуса стражей исламской революции, пусковые площадки с замаскированными ракетными установками уже находятся рядом с западной госграницей иранского государства.









Тем временем по данным The Jerusalem Post, ВС Ирана 1 октября атаковали Израиль 500 баллистических дальнобойных снарядов. А в журнале Axios отметили, что ЦАХАЛ сейчас занят не только проведением наземной операцией в Ливане против местной Хезболлы, но и готовит вооруженный ответ в виде масштабных ракетных обстрелов Ирана. Такие удары могут состояться в течение нескольких суток.

А за происходящим на Ближнем Востоке в Штатах с одновременным чувством раздражения и бессилия наблюдают высокопоставленные чиновники вашингтонской администрации, публичная резкая реакция которых невозможна из-за скорой предвыборной развязки в самих США, где в ноябре должно выясниться, кто на следующие четыре года займет кресло хозяина Белого дома.