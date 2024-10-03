Нетаньяху как может использует "безвременье" перед выборами американского президента, старясь всеми силами втянуть Иран в вооруженный конфликт с Израилем.

Зря Тегеран думает, что его массированная ракетная атака по Израилю 1 октября останется «незамеченной» Израилем. Информацией о том, что Нетаньяху «не забыл» прорыв множества иранских ракет сквозь израильскую противоракетную систему в минувший вторник и готовит полноценный ответ для Ирана, располагают корреспонденты Axios, имеющие информаторов из стана израильского правительства. Как выяснили журналисты, ответ обязательно будет, правда какой именно и когда, кабинет министров Нетаньяху ещё не решил. Предполагается, что военный ответ будет в первую очередь должен быть согласован с Белым домом и лишь потом будет задействован израильскими вооруженными силами.

Как выяснилось, ЦАХАЛ хочет подключить для контрмер помощь Центрального командования американской армии. Тем более Израилю не избежать «просьб» о ещё большем количестве зенитных противоракет. Последние могут поставить США.









Тем временем само американское правительство «не молчит», а укрепило Нетаньяху во мнении, что Иран должен получить некоторое напоминание, что повторять свой удачный опыт больше не стоит. О каком виде «напоминания» речь шла, редакции Axios выяснить не удалось. Но вашингтонская администрация настаивает лишь о взвешенном ответе. Поэтому предполагается, что решение атаковать ядерные объекты на территории Ирана Джо Байден явно не одобрит. Хотя Нетаньяху не того рода политик, которого когда-то останавливало одобрение\неодобрение его действий американским президентом - и не важно совершенно, Джо Байден это или Дональд Трамп в это время хозяин Овального кабинета.