Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Сети показали ОДАБ-1500 с УМПК, которая могла ударить по ВСУ в Волчанске
Детонацию боеприпаса объемного взрыва ВСУ спутали с использованием ОДАБ-9000.

   В оперативном режиме журналисты российского ИА Anna News нашли фотографию, оказавшимся первым фото ОДАБ-1500 с навесными крыльями и блоком управления полётом, после прилёта которой, укрепленные позиции ВСУ в Волчанске разлетелись на мелкие фрагменты бетона и стальной пыли. Соответствующая публикация появилась в ТГ-канале информационного агентства.


   Рассматривая фотографию, чётко видно подвесную систему модернизированного многофункционального бомбардировщика Су-34НВО, на которой закреплен авиационный боеприпас с зеленым колпаком, сверху «одетый» в УМПК.


Как только на ОДАБ с комплектом планирования и коррекции навесят мобильный твердотопливный двигатель с реактивным эффектом, то дальность максимального полёта может возрасти ещё на 50 километров.

   В описании к снимку особо подчеркивается, что вакуумный снаряд, есть один из самых разрушительных типов вооружения, не покориться силе которого сложно. По словам корреспондентов из Анна Ньюс, именно такая авиационная бомба долетела до фортификационного узла украинской армии в Волчанске. Причем, что российские обозреватели СВО, что украинские, из-за гигантского облака и сильных разрушительных последствий на земле, не смогли точно идентифицировать, какой тип оружия был использован. Самые впечатлительные посчитали, что это был «апокалиптический» ОДАБ-9000, удар которого соизмерим с тактическим ядерным зарядом. Правда спустя сутки эксперты по авиационному вооружению смогли с высокой достоверностью предположить, что это точно не девятитонная бомба, «носить» которую по силам только стратегическим бомбардировщикам типа Ту-95МС или Ту-160М2.


Огромное грибообразное облако после прилёта ОДАБ-1500 по украинским позициям в Волчанске


   А мы напомним, как именно расшифровывается аббревиатура ОДАБ. Эти буквы означают объемно-детонирующий авиационный боеприпас или попросту бомба с эффектом «вакуумной детонации». Во время удара о земную поверхность происходит автоматическое распыление взрывчатого аэрозоля, который после максимального распространения сначала воспламеняется мини-зарядами, а потом мощно взрывается, уничтожая все вокруг.

#вкс рф #одаб-1500 #одаб-1500 с умпк #одаб-9000 #одаб-1500 на сво
+
Написать комментарий (0)
ВКС РФ ювелирным бомбометанием поразили расположение 14-й бригады ВСУ в Купянске
Great Financial War: Россия впервые в истории применила самую мощную неядерную бомбу ОДАБ-9000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
4
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
3
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2
В ритейлах Германии уже невозможно приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090
6
Сервис PlayStation Network не работает, в том числе нельзя играть в игры для PS4 и PS5
+
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
7
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
1
POCO X7 может получить глобальную версию с камерами от нового Redmi Note 14 Pro 5G
+
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
3
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
+
Redmi Note 14 Pro+ вошел в список 10 лучших смартфонов сентября по версии AnTuTu
+
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
1
Над зданием администрации Угледара поднят флаг РФ, части ВСУ не успели выйти из города
1
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
+
Новый патч Intel 0x12B для Raptor Lake снижает производительность процессоров в синтетических тестах
2
Новый отчет показывает, что Китай значительно отстает от Тайваня в производстве полупроводников
5
Great Financial War: Россия впервые в истории применила самую мощную неядерную бомбу ОДАБ-9000
5

Популярные статьи

Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
189
"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
6
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
32
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
25
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
10
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5

Сейчас обсуждают

Евгений Спицын
08:49
консоли убили индустрию ламповых игр, под пивасик пердя в диван для скуфов или школотронов, пойдёт
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
Vorvort
08:46
Тоже с трудом заставил себя пройти Last of Us, игра не понравилась, во вторую часть играть не буду. Uncharted аналогично бросил пройдя где - то треть игры. HZD почти всю прошёл, геймплей унылый и одно...
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
Александр
08:45
Плейбой? В смысле в журнальчиках на камеру под*ачивает?
Дуров заявил, что Telegram уже с 2018 года передаёт властям разных стран сведения о преступниках
eightylvl
08:44
Почему Linux не для Чимбы
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
Vorvort
08:39
AMD цены адекватные ставит, это ритейлеры охеревшие ценник задирают.
AMD может отложить запуск видеокарт следующего поколения Radeon RX 8000
Максим Мартынов
08:32
Пожалуй ты прав. Выходит меня наебли.
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
Илья Ковалёвъ
08:29
Как по мне 6000 радики были намного лучше чем 3000 жирафы. Но их даже не захотели производить в нужных количествах, чтобы отвоевать долю рынка. Квоты были потрачены на ЦП для ПК и консолей, а гп довол...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Андрей Прохоров
07:38
Друг, в этих постах мозги включают только такие как ты (пользователи), а не автор поста, где лишь бы что-то ляпнуть не проверив. Спасибо хоть, что не кликбейт
MSI утверждает, что все ее материнские платы X870 поддерживают WiFi-7 с частотой 320 МГц
nukemall
07:14
МЦСТ кроме прочего делает "мозги" для зенитно-ракетных комплексов: процессоры архитектуры Sun Sparc со встроенным DSP для головок самонаведения ракет и "Эльбрусы" для управляющих машин которые ведут ...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Gamandril
07:10
Ах критический взгляд на реальность. Вообще далеко не все негативные отзывы адекватны. И тем не менее не важно почему человек не хочет во что-то играть - чаще всего там правда посредственный сюжет и у...
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем