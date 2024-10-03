Детонацию боеприпаса объемного взрыва ВСУ спутали с использованием ОДАБ-9000.

В оперативном режиме журналисты российского ИА Anna News нашли фотографию, оказавшимся первым фото ОДАБ-1500 с навесными крыльями и блоком управления полётом, после прилёта которой, укрепленные позиции ВСУ в Волчанске разлетелись на мелкие фрагменты бетона и стальной пыли. Соответствующая публикация появилась в ТГ-канале информационного агентства.





Рассматривая фотографию, чётко видно подвесную систему модернизированного многофункционального бомбардировщика Су-34НВО, на которой закреплен авиационный боеприпас с зеленым колпаком, сверху «одетый» в УМПК.





Как только на ОДАБ с комплектом планирования и коррекции навесят мобильный твердотопливный двигатель с реактивным эффектом, то дальность максимального полёта может возрасти ещё на 50 километров.

В описании к снимку особо подчеркивается, что вакуумный снаряд, есть один из самых разрушительных типов вооружения, не покориться силе которого сложно. По словам корреспондентов из Анна Ньюс, именно такая авиационная бомба долетела до фортификационного узла украинской армии в Волчанске. Причем, что российские обозреватели СВО, что украинские, из-за гигантского облака и сильных разрушительных последствий на земле, не смогли точно идентифицировать, какой тип оружия был использован. Самые впечатлительные посчитали, что это был «апокалиптический» ОДАБ-9000, удар которого соизмерим с тактическим ядерным зарядом. Правда спустя сутки эксперты по авиационному вооружению смогли с высокой достоверностью предположить, что это точно не девятитонная бомба, «носить» которую по силам только стратегическим бомбардировщикам типа Ту-95МС или Ту-160М2.





Огромное грибообразное облако после прилёта ОДАБ-1500 по украинским позициям в Волчанске





А мы напомним, как именно расшифровывается аббревиатура ОДАБ. Эти буквы означают объемно-детонирующий авиационный боеприпас или попросту бомба с эффектом «вакуумной детонации». Во время удара о земную поверхность происходит автоматическое распыление взрывчатого аэрозоля, который после максимального распространения сначала воспламеняется мини-зарядами, а потом мощно взрывается, уничтожая все вокруг.