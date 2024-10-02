Ударный потенциал украинской армии стачивается на глазах, а союзники Киева медленно, но неуклонно, снижают уровень военной поддержки ВСУ.

Успех над армией ВС РФ на Украине, о котором так много с крупных публичных трибун вещают высокопоставленные украинские чиновники и главный среди них – Владимир Зеленский, есть ничто иное, как пустая, не подкрепленная дополнительными доказательствами риторика. Потому что по факту ВСУ не располагают необходимыми для реализации столь глобального замысла силами и возможностями. Поэтому все мечты украинского президента о битве «до границ 1991 года» стоит рассматривать лишь как попытки показать значимость украинской армии хотя бы на словах. Свое мнение по поводу способности Киева вытеснить ВС РФ с земель Украины в ходе сражений высказал экс-участник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

На самом деле, даже гипотетически при всём напряжении сил украинского государства, у последнего не хватит возможностей для сбрасывания российской армии с украинских земель, тем более смехотворными кажутся заявления некоторых высокопоставленных государственных деятелей Украины якобы о потенциальном продвижении украинской армии до стен Москвы.









А посмотрев на карту российской СВО на Украине, бывший полковник заметил, что на поле боя уже второй год доминирует исключительно российские ВС, диктующие в режиме доминации исключительно свою инициативу.

Тем временем вместо экономии собственных, весьма ограниченных людских и военных ресурсов, Киев решился ввязаться в очередную авантюру, совершив рывок из Сумщины в российский курский регион, где по естественным причинам, не добился поставленных целей. Но для этого пришлось задействовать самые боеспособные соединения с других трудных операционных направлений. И хотя дальнейшее продвижение в землях Курщины со стороны ВСУ невозможно, но и вывести свои войска без боя Киев не может, что ставит в весьма сложные условия уже самого Зеленского, подытожил Бо.