Что куда лучше, чем ржавеющие буквально "из коробки" китайские машины для РФ.

Бывшее российское дочернее предприятие Nissan, больше известное сейчас как ООО «Автозавод Санкт-Петербург», на практике показало, что такое клиенториентированность и лояльность к отечественному покупателю. И хотя для российских пользователей возврат около 2 тысяч кроссоверов Xcite вряд ли радостная и новость, но именно о возможной неисправности информирует Росстандарт.

Согласно публикации, отправятся на завод 1150 моделей XCITE X-CROSS 7, выпуск которых состоялся во временном промежутке с 8 ноября прошлого года по 5 июня текущего года. Как оказалось, у очутившихся в продаже авто есть неиллюзорный шанс с проблемами в работе электронного блока ЭРА-ГЛОНАСС, главная функция которого заключается в автоматическом вызове экстренных служб при дорожной аварии.

Выяснилось, что часть автомашин Xcite во время активации ЭРА-ГЛОНАСС микрофон устройства может не сработать, такие последствия приведут к тому, что скорая помощь и автоинспекция не смогут услышать водителя и пассажиров, попавших в ДТП во время нахождения в транспортном средстве.





Расстраиваться российским покупателям Xcite совершенно не стоит: автомобили Kia вообще мог угнать любой школьник.





А у остальных 708 кроссоверов Икссайт нашлась неисправность в нормальном функционировании скоростного сенсора, замеряющего темп вращения правых колёс машины. И хотя на первый взгляд проблема несущественная, сбой в работе датчика скорости влечёт за собой блокирование работы ABS, ESP, EBD и иных систем кроссовера.

В публикации назвали и способы связи завода с «пострадавшими» автовладельцами. Последние, электронным уведомлением или посредством связи по телефону получат письмо от российского предприятия. Есть шанс и самому разобраться, надо ли ваш автомобиль отправлять «в ремонт». Для этого нужно посетить портал Auto.ru либо ресурс Росстандарт. Если ваша машина обнаружена в списке, то приобретателю машины нужно позвонить в дилерский центр и обсудить, когда вы сможете доставить авто. Все исправления в работе машины будут устранены за счёт компании.