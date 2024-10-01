Даже самые дальнобойные БПЛА самолётного типа ВСУ не способны долететь до российских военных заводов на Урале, изготавливающих дроны-камикадзе.

Главный редактор украинского военного издания Defense Express Олег Катков заявил о кратном росте промышленного производства дальнобойных дронов-камикадзе семейства «Герань». Согласно разведывательным данным, имеющимся в распоряжении автора DE, в настоящий момент российская армия каждый день может отправлять в глубокие атаки по украинским военным объектам, размещенным в украинских тылах, в том числе на Западной Украине, по 50 «Гераней». И что хуже всего, знание, где такие дроны производятся, совершенно никак не помогает в гипотетических атаках на такие промышленные объекты.

По словам Каткова, российские инженеры запустили крупносерийное производство не где-нибудь, а дальше Уральских гор, тем самым обезопасив крупные производственные площадки как от дальнобойных дронов ВСУ самолётного типа, так и от украинских ракет. Последние, если говорить о дальнобойных версиях, по-прежнему западные союзники Киева не разрешают использовать, боясь как эскалации, так и асимметричного ответа. И уже по сведениям The Washington Post, Россия начала делиться с КНР чувствительными технологиями подводных лодок.





Предельная дальность полёта в 2000 километров и боевая часть в 50 килограмм превращают каждую военную базу ВСУ в самый пожароопасный объект на территории Украины благодаря "Гераням".





Похожая информация о росте использования «Гераней» против украинской армии подтверждается и на проукраинском ресурсе "АрмияInform", где указали, что объекты ВСУ за сентябрь атакованы рекордным количеством «Гераней», когда каждые сутки украинскую госграницу пересекали ударные дальнобойные БПЛА российской армии.

Так, за 30 дней сентября, в сторону Украины вылетело около 1400 различных модификаций «Гераней»: в среднем по 44 БЛА в день. Причем 13 сентября было запущено рекордное количество беспилотных дронов. По сообщению украинской стороны таких дроновылетов было совершено 77.