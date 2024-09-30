Накануне американских выборов Зеленского попросили лишний раз "не высовываться".

Владимир Зеленский без пользы съездил в своё многодневное турне по США, так по итогу поездки не получив одобрения от команды Джо Байдена плана победы имени себя. О неудачном путешествии за 10 тыс. километров от Украины в американское государство украинского президента пишет влиятельная The Wall Street Journal.

В публикации раскрыли информацию, что вашингтонская администрация так и не смогла выдать своё разрешение на реализацию «плана Зеленского», так как не в интересах Белого дома играть перед выборами в эскалацию, тем более такие шаги есть ничто иное, как натурально пасы в сторону Трампа, который и без того не устаёт обвинять Джо Байдена и Камалу Харрис в развязывании третьей мировой с высокими перспективами взаимного обмена стратегическими ядерными ударами.

В качестве завуалированного отказа управленцы из Вашингтона намекнули, что им нужно больше времени подумать над «планом победы», поэтому Украине пока что не стоит разочаровываться из-за отказа.

Незамеченным прошёл и тот самый холодный душ, которого Зеленским окатили официальные лица в США, о чем пишут многие западные издания. Это ничто иное, как уменьшение поддержки Украины Штатами, сквозит практически через каждую строку в иностранных публикациях.

А мы вспомним, что украинский президент во время визита американского государства побывал на Генассамблее ООН, выступив в полупустом зале, увиделся с Джо Байденом и Камалой Харрис, после чего посетил военное предприятие в Пенсильвании, производящее снаряды исключительно для Украины. А на излёте нахождения в США увиделся с Дональдом Трампом.