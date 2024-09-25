Старина Донни отлично помнит из-за кого он чуть не лишился президентского кресла, и из-за кого у него возникают постоянные проблемы сейчас.

Владимир Зеленский зря надеялся во время своего визита в США на встречу с Дональдом Трампом. Прошлый хозяин Белого дома и не планировал переговоры с украинским президентом во время пребывания последнего в Штатах. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты ИА Associated Press, пообщавшись с рядом представителей Трампа.

По словам информаторов из окружения 45-го президента США, украинские аппаратчики соврали, когда анонсировали встречу Зеленского с Трампом: запланированных переговоров между 77-летним американским политиком и украинским общенациональным лидером не было согласовано изначально, заявили представители оппонента Камалы Харрис на грядущих выборах президента.









Информацию о том, что Зеленский очень сильно хочет увидеться с Трампом, озвучил лично руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Вместе с тем Дональд Трамп обозначил текущего руководителя Украины как «величайшего торговца в человеческой истории». Что в некоторой степени действительно претендует на относительную истину, так как после поездки из США Зеленский всегда «привозит чек» на 60 млрд. долларов.

Не преминул ответить и Зеленский на такой выпад, заявив, что Трамп крайне далёк от понимания, как прекратить российскую СВО.

Поддержал своего союзника и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, заявивший, что встреча с Зеленским во время визита последнего в Вашингтон «маловероятна». По мнению республиканца, помешать его встрече с главой киевской администрации может «приближающийся ураган».