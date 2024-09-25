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Madarator
AP: В планы Трампа изначально не входила встреча с Зеленским в США
Старина Донни отлично помнит из-за кого он чуть не лишился президентского кресла, и из-за кого у него возникают постоянные проблемы сейчас.

   Владимир Зеленский зря надеялся во время своего визита в США на встречу с Дональдом Трампом. Прошлый хозяин Белого дома и не планировал переговоры с украинским президентом во время пребывания последнего в Штатах. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты ИА Associated Press, пообщавшись с рядом представителей Трампа.  

   По словам информаторов из окружения 45-го президента США, украинские аппаратчики соврали, когда анонсировали встречу Зеленского с Трампом: запланированных переговоров между 77-летним американским политиком и украинским общенациональным лидером не было согласовано изначально, заявили представители оппонента Камалы Харрис на грядущих выборах президента.



   Информацию о том, что Зеленский очень сильно хочет увидеться с Трампом, озвучил лично руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

   Вместе с тем Дональд Трамп обозначил текущего руководителя Украины как «величайшего торговца в человеческой истории». Что в некоторой степени действительно претендует на относительную истину, так как после поездки из США Зеленский всегда «привозит чек» на 60 млрд. долларов.

Не преминул ответить и Зеленский на такой выпад, заявив, что Трамп крайне далёк от понимания, как прекратить российскую СВО.

   Поддержал своего союзника и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, заявивший, что встреча с Зеленским во время визита последнего в Вашингтон «маловероятна». По мнению республиканца, помешать его встрече с главой киевской администрации может «приближающийся ураган».

#дональд трамп #дональд трамп и украина #трамп и зеленский
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Иван1984
17:44
Интел всегда покупает авторов таких статей и блогеров что бы те писали статьи как им надо и тесты проводили так же по их рекоминдации
20-поточный процессор Intel Core Ultra 7 265K оказался быстрее 24-поточного процессора Ryzen 9 9900X
VRoman
17:44
Так официально рекомендованные цены гораздо ниже у 9000х, чем были у 7000х при старте продаж. Всё остальное - накрутки барыг за новинку. Когда жадность продавцов закончится, цены поползут вниз.
3DCenter: большинство покупателей разочарованы процессорами AMD Ryzen 9000
Bernigan
17:34
Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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