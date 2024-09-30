Как только эта город-крепость падёт, элитная 72-я бригада "Чёрных запорожцев" окажется в полном окружении.

Неизвестно о чём сейчас слишком долго и трудно думает украинский Генштаб и его непосредственный руководитель Александр Сырский, имеющий опыт побед, но с высокой вероятностью, спастись в полном составе из угледарской ловушки не получится у солдат и офицеров 72-й отдельной механизированной бригады, запертой в населённом пункте. Новость о том, что отойти смогут «не только лишь все», британский военный блогер Александр Меркурис рассказал для подкаста Duran.









В беседе эксперт обозначил, что шутка американского института Войны о том, что этот населённый пункт не имеет особенной важности для украинской стороны, очень плохая и неудачная по времени. Угледар есть основа основ украинских защитных редутов на южнодонбасском операционном направлении. И как только в самом ближайшем времени эта город-крепость падёт, элитная, без всяких кавычек 72-я бригада "Чёрных запорожцев" окажется в полном окружении. Тем более, с этим утверждением непросто спорить: все ключевые трассы, как асфальтовые, так и грунтовые, ведущие из города, либо заблокированы полностью, либо простреливаются насквозь артиллерией и находятся под неусыпным наблюдением дронов ВС России. И в самый неподходящий и критически важный для подчиненных 72-й бригады ВСУ момент, с её командования сняли полковника Ивана Винника.









И что хуже всего для украинских «стратегов», российские подразделения намеренно не перерезают одну из последних трасс в город: делается это для одновременного блокирования с Угледаром села Богоявленка, куда командование бригады пытается отвести свои потрепанные батальоны. По задумке россиян, одним ударом планируется окружить как сам Угледар, так и Богоявленку с остатками бригады.