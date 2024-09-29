Интересно, в "метавселенной Цукерберга" есть необъявленная цензура правительства США, как в его соцсетях?

Глава компании Meta (в России занесена в реестр экстремистских организаций) Марк Цукерберг стал участником своеобразного «клуба владельцев 200 млрд долларов». Соответствующая публикация появилась из-под пера корреспондентов ТВ-канала CNN.

А вот журналисты Bloomberg смогли выяснить, благодаря чему американский бизнесмен и стал настолько богат. Согласно расследованию, Цукерберг существенно обогатился после успешного старта собственной метавселенной, когда его 73,4 млрд выросли до 201 млрд по итогу 2024 года.

Данные цифры показывают, что Цукерберг лишь четвертый человек на планете Земля, чье совокупное состояние стало больше чем 200 млрд американских долларов.





Как рассказал сам счастливчик, в его новом проекте уже 500 млн юзеров и это далеко не предел, потому что ещё не во всех крупных государствах есть доступ к вышеозначенной метавселенной.

А мы вспомним, что в тот самый «клуб на 200 миллиардов» входят руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск – 272 млрд долларов, «патриарх Amazon» Джефф Безос с его 211 млрд. И владелец холдинга LVMH из Франции Бернар Арно и его 207 млрд.