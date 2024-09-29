В угоду политическим играм Зеленского, 72-я бригада может вообще перестать существовать.

Пока военное руководство украинской армии ожидало итоги поездки своего национального лидера в США, целенаправленно запрещая отступать удерживающей Угледар 72-й бригаде ВСУ, российские солдаты установили блокировку дорог, ведущих из Угледара. О новых сложностях, возникших у остатков украинских подразделений, не сумевших вовремя уйти из-под оперативного полукольца из-за приказа генералов ВСУ, сообщили журналисты ТАСС, имеющие источник среди военных РФ.

Выяснилось, что российские ВС заблокировали не только все асфальтовые шоссе из населённого пункта, но и сделали невозможным прорыв из города по единственной грунтовой трассе. Теперь клещи российской армии над городской агломерацией Угледара плотней и опасней. Ещё более скептически настроены к перспективам украинских сил, запертых внутри города-крепости, западные информационные агентства, сообщившие минувшим днём, что силы ВСУ находятся в окружении.









Единственный вопрос, ответа на который нет как у украинской, так и у российской стороны, какое количество военных ВСУ так и не смогло покинуть город. Тем более, с каждым часом положение украинских бойцов становится только хуже из-за массированных обстрелов тяжелыми КАБами и реактивными снарядами залповых систем.