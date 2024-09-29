В Баку не спешат списывать старые, но совершенно не бесполезные "Грачи", чей ударный потенциал после обновления на более совершенные ракеты и бомбы, продолжает оставаться опасным для оппонента.

Пристально наблюдая за российской СВО, азербайджанские военные аналитики отмечают эффективность дальнобойных ракетных ударов, выполненных авиацией ВКС РФ. Потому что полёт скоростных авиационных боеприпасов делает их своевременное обнаружение достаточно трудоёмкой задачей даже для современных систем разведки. Поэтому соответствующие выводы были сделаны и МО Азербайджана приняло решение увеличить долю ракет с повышенной дальностью. Так стало известно, что штурмовые самолёты Су-25 местной армии в самом скором времени будут перевооружены на крылатые боеприпасы SOM.

Об этой ракете известно, что при стартовой массе около 600 килограмм, на боевую часть приходится 230 кг. А дальность полёта в 275 км делают подобные реактивные снаряды достаточно опасными для вероятного оппонента.









По SOM есть и данные о системе наведения. Последняя состоит из блока спутниковой коррекции. Причем такая система для повышенной боевой эффективности совмещена с инерциальной системой навигации, что даёт крылатой ракете с режимом огибания рельефа местности высокий шанс на преодоление систем ПВО и комплексов РЭБ. В конце траектории полёта у снаряда включается режим использования ИК-системы самонаведения.

Предполагается, что кроме ракет в качестве усиления авиационного вооружения модернизированные самолёты получат и «умные бомбы» от турецкого изготовителя оружия.