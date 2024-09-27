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Madarator
WP: Грядущая тяжелая зима может изменить отношение украинцев к российской СВО
Теперь план Зеленского будет только таким.

   Наблюдение за холодными батареями и одновременно отсутствием электричества в розетках может сподвигнуть простого украинца на изменение отношения к российской СВО. Большинство горожан и сельских жителей, несмотря на рассказы украинской пропаганды, начинают догадываться, что та самая "победа" над Россией, которая якобы всё ближе, на самом деле как никогда далека. Для этого нет ни людских сил, ни иных ресурсов, и это знают как Киев, так и Вашингтон и Брюссель. Такой мрачный и наверняка неприятный прогноз опубликовали в новостной заметке редакторы The Washington Post.

   Усталость украинцев от боевых действий уже заметна невооруженным взглядом, тем более за окном не тёплое лето, когда температура не вызывает больших волнений, а уже осень, за которой последует одна из самых сложных зим в новейшей украинской истории. Тот самый холод и тьма могут заставить практически каждого украинца пересмотреть свое мнение к идущей третий год СВО. Зима сделает так, что многие станут «подавленными, измотанными и одновременно злыми». Разумеется, такой низкий моральный дух не очень-то и нужен Киеву.

   И хотя западные союзники Киева обещают оказать всестороннюю помощь Украине в прохождении зимы, ничто не мешает Кремлю сделать ситуацию хуже прямо сейчас, атаковав ракетами объекты критической инфраструктуры, главное назначение которых - электроснабжение украинского государства и его военно-промышленного комплекса.

#инопресса #инопресса об украине #зима 2024 на украине
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