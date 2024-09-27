Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
The Times: Зеленский вернется в Украину из Штатов без разрешения на дальнобойные удары по РФ
"Хитрый план" Зеленского оказался не таким уж и хитрым.

   Зарубежный вояж Владимира Зеленского, выполненный во время жаркой предвыборной компании между демократами и республиканцами США, чьи кандидаты борются в желании стать следующим руководителем мирового гегемона, по ряду объективных причин признан провалившимся практически на 100%. Украинский президент вернется на территорию своего государства без достижений, поставленный внешними игроками в крайне невыгодное положение: долгожданный анонс, что Вашингтон и его ближайшие западные союзники наконец примут судьбоносное решение в отношении дальнобойных ударов по военным объектам, размещенным на территории РФ, вышел крайне сконфуженным. Джо Байден, как и главы Великобритании и Франции, отказались выдать разрешение на удары высокоточными ракетными боеприпасами. 



   Авторы публикации получили информацию, что предполагаемая судьбоносная встреча с текущим руководителем Белого дома Джо Байденом, таковой не получилась, а «победный результат» о появлении дальнобоя для ударов в глубину российских земель, оказался преждевременным.

   Нашелся и ответ почему Зеленский улетел «несолоно хлебавши»: потому что риски, связанные с разрешением использования гипотетических Storm Shadow и JASSM не стоят свеч – даже теоретически получив разрешение на удары ракетами по землям России, такими атаками Кремль не поставить на грань капитуляции и не принудить к поражению; во-вторых, количества таких ракет недостаточно для военной победы; а самое главное и в-третьих, Москва может сыграть в такие действия вдвоём: об этом красноречиво свидетельствуют оперативные изменения в ядерной доктрине РФ, однозначно свидетельствующие о болезненном отношении Кремля к вероятности таких ударов и скорейшем ответе ядерным оружием не только по Украине, но и по западным странам, что явно не радует Байдена и его партнёров.

#украина #инопресса #инопресса об украине #владимир зеленский #владимир зеленский в западной печати #разрешение украине на дальнобойные удары по россии #владимир зеленский в сша
Источник: thetimes.com
1
Показать комментарии (1)
Великобритания перевыполнит своё обещание по поставке Украине САУ AS-90
Украина утверждает, что РФ использует китайские спутники для слежки за АЭС
WSJ: передовая атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя из-за коррупции в армии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
7
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
+
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
14
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
123
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
37
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Несбыточная Мечта Шешенбека
16:48
на что из того что я описал, ты тригернулся? подозреваю на всё
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
VladTag
16:41
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
ЧatoБoт
16:31
>...Зеленский вернется в Украину... В дупу он вернётся.
The Times: Зеленский вернется в Украину из Штатов без разрешения на дальнобойные удары по РФ
John Doe
16:26
При чём тут цена? Да и я 7800x3D за 32 брал
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Китя
16:23
В ДНС цена на 7800X3D и 14900K сейчас одинаковая 65т.р
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Никита Никитенко
16:19
Хм... выглядит как удобная штука. Не знал, спасибо. Но всё равно. Под винду делают бОльшую часть нужных инструментов, которые ты просто поставил, и доволен. В линуксе надо искать какие-то обходные пу...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Артём Николаев
16:17
Ещё хуже те, кто говорят, что ну и правильно, ну и нафиг не надо, и без него жили хорошо. И ладно это бабка из мема, но теперь и далеко не пенсионеры скудоумие включают.
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Несбыточная Мечта Шешенбека
16:16
Канализационный, ты о чём?
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Александр399
16:15
U серия это у интел, вы о чем?Разговор о видеочипе, а не процессоре
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Александр399
16:14
Я просто показал уровень производительности и да был старый стационарник 6700 16 1063 и на 780m теперь играю в те-же игры в тех же настройках. У amd очень мощная Встройка получилась Ограничения тольк...
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем