"Хитрый план" Зеленского оказался не таким уж и хитрым.

Зарубежный вояж Владимира Зеленского, выполненный во время жаркой предвыборной компании между демократами и республиканцами США, чьи кандидаты борются в желании стать следующим руководителем мирового гегемона, по ряду объективных причин признан провалившимся практически на 100%. Украинский президент вернется на территорию своего государства без достижений, поставленный внешними игроками в крайне невыгодное положение: долгожданный анонс, что Вашингтон и его ближайшие западные союзники наконец примут судьбоносное решение в отношении дальнобойных ударов по военным объектам, размещенным на территории РФ, вышел крайне сконфуженным. Джо Байден, как и главы Великобритании и Франции, отказались выдать разрешение на удары высокоточными ракетными боеприпасами.









Авторы публикации получили информацию, что предполагаемая судьбоносная встреча с текущим руководителем Белого дома Джо Байденом, таковой не получилась, а «победный результат» о появлении дальнобоя для ударов в глубину российских земель, оказался преждевременным.

Нашелся и ответ почему Зеленский улетел «несолоно хлебавши»: потому что риски, связанные с разрешением использования гипотетических Storm Shadow и JASSM не стоят свеч – даже теоретически получив разрешение на удары ракетами по землям России, такими атаками Кремль не поставить на грань капитуляции и не принудить к поражению; во-вторых, количества таких ракет недостаточно для военной победы; а самое главное и в-третьих, Москва может сыграть в такие действия вдвоём: об этом красноречиво свидетельствуют оперативные изменения в ядерной доктрине РФ, однозначно свидетельствующие о болезненном отношении Кремля к вероятности таких ударов и скорейшем ответе ядерным оружием не только по Украине, но и по западным странам, что явно не радует Байдена и его партнёров.