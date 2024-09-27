Мощность боеприпаса сравнима с ударом небольшого метеорита.

На Западе хотят поиграть с Владимиром Путиным в опасные игры, публично обещая «разрешить» Украине наносить западным дальнобойным оружием удары в глубину российских территорий. О том, что в такие игры можно играть вдвоём, причем с повышением ставок Кремлем, рассказывается в свежей публикации портала bankingnews.gr. Журналисты из Греции отмечают, что помимо ядерных боезарядов, Москва может использовать не менее мощное оружие «обычного класса», которое, броские на кричащие названия западные сотрудники популярных СМИ, окрестили «отцом всех бомб».









Под таким наименованием известна АВБПМ, чья аббревиатура расшифровывается как авиационная термобарическая бомба повышенной мощности. О том, что мощность вовсе не «кукольная», может свидетельствовать тактико-технические характеристики свободнопадающего снаряда, чья детонация вызывает буквально «метеоритный эффект».

Взрыв начинки позволяет говорить об уничтожении крупногабаритных зданий и сооружений общей площадью в 10 тыс. кв. метров. Не менее сложно придется и всему живому в радиусе 0,5 км от эпицентра взрыва.









Предполагается, что в случае атаки российских земель западными дальнобойными ракетами, Москва «на первый раз» может запустить АВБПМ, чтобы получить обратную связь от союзников Киева. Если удары западной высокоточкой повторятся, то новая редакция ядерной доктрины весьма благосклонно отнесётся к использованию уже атомных боеприпасов, чтобы уж действительно наверняка отрезвить Запад. И как резюмировали греческие работники прессы, в такую игру условным Брюсселю и Вашингтону лучше и не начинать играть.