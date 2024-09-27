Руководство иностранной компании как-то вяло реагировало на многочисленные письма от Роскомнадзора

Так любимая отечественными программистами и компьютерными игроманами программа-мессенджер Discord может перестать работать на территории России. Всё из-за того, что приложение для голосовой связи и обмена текстовыми сообщениями не соблюдает решения Роскомнадзора. Именно отечественный РКН отправил пять уведомлений руководству зарубежной организации о нарушении российского законодательства. Соответствующие сведения указаны в реестре запрещенных сайтов.

Как выяснили корреспонденты «Коммерсанта», подобные решения есть ничто иное, как железобетонное основание для задействования функции блокировки программы, явно нарушающей своей работой нормативный акт «об информтехнологиях и защите информации». Такие сведения были получены журналистами от собственного осведомлённого источника. По словам информатора, возможно Дискорду в России осталось «лишь несколько дней».









Тем временем сторонние российские наблюдатели фиксируют массовые проблемы при работе Discord. Это проявляется в невозможности соединиться с платформой как посредством смартфонов, так и ноутбуков и персональных компьютеров. Не создаётся коннект и с серверами, как и нет возможности читать сообщения и подключаться к каналам.

Первая информация о том, что над Discord в России нависла серьёзная опасность, стало известно в минувшем марте, после того как мессенджер появился в списке соцсетей. После зарубежную платформу уведомили о самостоятельных действиях в отношении информации, запрещенной на территории РФ. Такие данные необходимо сразу блокировать, объяснили в РКН.

Были нарушены и ещё два требования: хранить данные российских пользователей в РФ и организовать форму для обратной связи. Оба условия руководством Discord реализованы не были.

А те пользователи, которые понимают, что без Дискорда можно обойтись, спешат перейти на альтернативные ресурсы – Zoom, Skype и Телеграм.