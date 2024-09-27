Ракеты "Александра" способны за считанные минуты долететь как до Лос-Анджелеса, так и до Нью-Йорка.

Тихоокеанский флот РФ получил две передовые подлодки с атомным движителем. Речь идёт о подводном крейсере «Император Александр III» и многоцелевом «Красноярске». Попутно передаче, была и выполнена миссия по участию в командно-штабных учениях «Океан 2024», приближенных к боевым. После, в торжественной обстановке корабли встретили адмирал Александр Моисеев – руководитель отечественного ВМФ и непосредственный руководитель ТОФ – адмирал Виктор Лиина. Присутствовали на встрече и представители МО РФ и гражданских властей. В качестве благодарности высокие морские чины выслушали доклад командиров подлодок четвертого поколения – капитанов первого ранга, выполнивших непростой арктический переход, а дальше экипажи обеих АПЛ заслушали поздравления от руководства. А о том, что миссия абсолютно не была рядовой и простой, засвидетельствовал факт вручения части подводников трёх разных медалей.









Согласно открытым сведениям, оба подводных корабля используют крылатые дальнобойные боеприпасы типа «Калибр» и «Оникс». А спустя короткое время планируется довооружить обе АПЛ гиперзвуковыми «Цирконами», являющимися одним из самых страшных снов, что натовских, что американских адмиралов – из-за полного отсутствия средств ПВО, способных перехватить сверхскоростной снаряд, представляющий собой угрозу даже для больших авианосцев. Всё из-за мощной кинетической энергии, даже без участия ударной головной части, способной всего одной ракетой отправить на дно авианесущий корабль.