Угледар стал не только головной болью украинского Генштаба, понимающего, что удержать этот населённый пункт вряд ли удастся, но и местом премьеры так называемого «дрона-базуки», как окрестили корреспонденты американского Forbes отечественный беспилотник, использующий тяжелый гранатомёт РПГ-26.

Соответствующее видео загрузили редакторы канала «Mash». Как рассказал один из военнослужащих российской армии, замеченный работниками зарубежной прессы ударный беспилотник способен осуществлять полёты с весом до 12 килограммов, при этом взлетая на высоту до 0,8 километра. Максимальная горизонтальная дальность полёта составляет 30 км, а максимально развиваемая скорость примерно 60 км\ч.









Как указывают сотрудники журнала, ранее они видели нечто похожее, первыми узнав о появлении на передовой украинского БЛА, вооруженного сразу 2 пусковыми гранатомётными установками и случилась такая своеобразная премьера ещё в начале осени 2022 года. Дальше последовали fpv-коптер, оснащенный РПГ-18 и его российский собрат с точно таким же оружием. Но есть и определенные минусы такого решения: не каждый оператор сможет осуществить точный выстрел слёта, отправив реактивную гранату точно в подвижную или малообъёмную цель. Поэтому боевое преимущество, порождаемое такими версиями ударных дронов, если не сомнительное, то не выше чем у тяжелых бомбардировочных дронов из семейства «Бабы-Яги».

Но есть один сильный плюс, который перевешивает все минусы – это возможность провести успешную атаку, находясь за пределами действия защитного купола РЭБ оппонента, резюмируется в иностранной статье.









Тем временем все ключевые логистические маршруты, проходящие по окрестностям Угледара, способные поддерживать необходимый уровень снабжения украинского гарнизона в полуосаждённом населённом пункте, находятся под огневым контролем ВС РФ. И что хуже всего для украинского Генштаба, подразделения РФ способны дотянуться до редких грузовиков ВСУ практически всей номенклатурой вооружения, что даёт отличный повод испытать новый ударный коптер, вооруженный гранатомётом.