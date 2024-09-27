Сложно представить, что будет с Украиной и Владимиром Зеленским, если победит не Камала Харрис.

Заграничный вояж Владимира Зеленского в США уже сразу по прилёту украинского лидера отметился неприятным резонансом. Речь идёт о визите в минувший вторник в цеха военного завода, когда украинский лидер посетил оружейное предприятие в Скрантоне, выпускающее боеприпасы исключительно для нужд украинской армии. Причем, в своеобразном турне, Зеленского в качестве свиты сопровождали местный руководитель в должности губернатора Джош Шапиро и сенатор Боб Кейси.

Пикантности ситуации придаёт партийная принадлежность топ-чиновников: оба визитёра представляют исключительно Демократическую партию. И по плану организаторов, ни одного из представителей республиканцев во время посещения завода, не было приглашено. Что это, как не игра исключительно во благо Камалы Харрис, решившей стать новым президентом вместо уступившего ей места Джо Байдена, задаются довольно актуальным вопросом в свежей публикации работники The New York Post.









Не лучше выглядит и вид транспорта, на котором путешествовал глава Украины. В качестве оного был выбран самолёт C-17 принадлежности американской армии. Что опять подымает вопросы: кто выступил спонсором полёта иностранного лидера.

И в качестве финального штриха корреспонденты издания зафиксировали, что Зеленского охраняли и перевозили на собственном автомобильном транспорте сотрудники Секретной службы США, а ведь это стоит весьма солидных денег, взятых из американской казны. Разумеется, никто американских налогоплательщиков не спрашивал, готовы ли они стать невольными спонсорами перемещений главы зарубежного союзника Вашингтона, содержание которого обошлось в сумму со многими нулями.