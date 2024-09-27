Но есть шанс, что и Украины к 2025 году может и не быть.

Владимир Зеленский предполагает, что в новом 2025 году могут состояться выборы президента Украины. При этом действующий украинский лидер смотрит в перспективу, мечтая о так называемой «консолидации власти». Соответствующие сведения были получены от информаторов издания, находящихся во властных коридорах президентской администрации.

Корреспонденты рассказали, что относительно недавно все политсилы Украины согласились отказаться от выборов как в парламент, так и президентских, пока вооруженный конфликт на Украине не закончится. Но настроение некоторых политиков изменилось. В частности Юлия Тимошенко, как руководитель партии «Батькивщина», предполагает, что политический ландшафт Украины ожил, что намекает на скорую оттепель.









Известны уже и некоторые политические соперники Владимира Зеленского, если он надумает участвовать в выборах. Отличным кандидатом по мнению британцев, будет «стальной генерал» Валерий Залужный, которому по-прежнему доверяет население Украины. А вот у самого Зеленского с 80% в мае 2023-го скатился до 45%, что даёт Залужному неплохой шанс на победу.