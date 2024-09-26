Политические игры "это не я" с передачей ракет ВСУ для Запада могут больно аукнуться.

Оперативные изменения Владимира Путина в ядерную доктрину РФ прямо заставили союзные Киеву страны НАТО поглядеть на российскую СВО совсем по-другому. Такого мнения придерживается бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

Таким образом Кремль выдвинул в сторону военно-политического союза западных стран простую дилемму: не вмешивайтесь в российскую спецоперацию на Украине, либо будьте готовы к атаке ядерным вооружением на свои военные объекты. По мысли Дэвиса, действия России в отношении своей ядерной доктрины, это не пасы руками, а серьёзная угроза.









И скорее всего на Западе задались одной единственной мыслью – рискнуть и увеличить помощь Украине и дождаться потенциального ответа Москвы в виде использования пока что тактического ядерного вооружения или «забыть» про Украину, наблюдая со стороны за успехами ВС РФ.

В заключение военный аналитик добавил, что большинство из жителей Земли не хотят стать невольными заложниками непродуманных действий западных политиков, будучи вовлеченными в противостояние Киева и Москвы.