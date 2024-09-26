Новая редакция ядерной стратегии РФ от 25 сентября как и раз и предусматривает ядерный ответ для таких "хитрецов".

Текущая вашингтонская администрация готова выдать разрешение Киеву использовать западное вооружение для дальнобойных ударов по российской территории, но при одном условии. Таковым по информации американских журналистов The New York Times является место изготовления ракет. Если высокоточные боеприпасы будут изготовлены вне США, то Джо Байден будет не против таких глубинных атак по РФ.

В публикации указывается, что команда Владимира Зеленского вправе рассчитывать на разрешение атаковать в глубину российских земель оружием, произведенным за пределами Штатов.

Вместе с тем Джон Кирби, как непосредственный представитель Белого дома, прокомментировал ситуацию по поводу разрешения Украине бить западным дальнобойным вооружением по землям РФ. По его словам, Джо Байден не передумал и такого разрешения для украинских властей не выдавал. Между тем Кирби повторил, что украинские чиновники проявляют упорство, настойчиво требуя от вашингтонской администрации во что бы то ни стало выдать разрешение на использование иностранных дальнобойных ракет для атак по России.

Ряд зарубежных аналитиков так же имеют собственное мнение насчёт западных ракет, которыми Зеленский хочет добиться победы над РФ. По сути такие удары не нанесут критического урона военной машине РФ. Но без лишних слов подстегнут Москву к ответным мерам, в том числе ядерного характера. На что, как раз Зеленский кажется и надеется, пытаясь привлечь к противостоянию на своей стороне НАТО напрямую.