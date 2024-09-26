В "качестве извинений" республиканцы уже требуют у Зеленского уволить украинского посла в США Светлану Маркарову.

Не успел Владимир Зеленский покинуть территорию США, как комитет по надзору палаты представителей Конгресса дал ход расследованию перелета украинского президента в Пенсильванию, где глава Украины посетил местное предприятие по производству снарядов. В вину Зеленскому ставят путешествие «на деньги американских налогоплательщиков». О том, что украинскому лидеру в Штатах не все одинаково рады, лично рассказал руководитель вышеназванного комитета Джеймс Комер. Сообщение конгрессмена можно прочитать на интернет-портале комитета.

По словам высокопоставленного американского функционера, действия Зеленского носят характер «прямой поддержки предвыборной компании Камалы Харрис». Ещё больше усугубляет ситуацию полёт Зеленского в ключевой штат демократического кандидата. Для продвижения в расследовании были запрошены списки документов Белого дома, Пентагона и Минюста.

О том, что визит украинского главы разжёг очередной виток внутриполитического противостояния между демократами и республиканцами, стало известно сразу после фотографий Зеленского в цехах оборонной фабрики в Скрэнтоне, чьи производственные задачи на текущий день полностью сосредоточены на выпуске 155-мм снарядов для нужд украинской армии.









После визита украинской делегации на тот самый пенсильванский завод республиканцы из Конгресса в срочном порядке запросили процедуру расследования.

Ситуация для официального Киева усугубляется с каждым днём: потому что по Зеленскому высказался уже и спикер Палаты представителей Джонсон, в командной манере запросивший у украинского президента как можно скорей отправить в отставку украинского посла в США – Маркарову. Ведь именно она стала организатором поездки украинского руководства в заводские помещения предприятия в Скрэнтоне. По мнению Джонсона, поездка Зеленского – это не помощь Украине, так как снаряды для ВСУ на фабрике выпускались и ранее, а именно участие в предвыборной компании Камалы Харрис на стороне Демократической партии Америки. А Маркарова напрямую обвиняется во вмешательстве в выборы президента США.