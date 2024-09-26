Кто бы мог "подумать", что Россию не победить 10-ю Челленджерами и 31-ю устаревшими моделями Абрамсов.

Украинский план победы, презентованный Владимиром Зеленским, предусматривает передачу ВСУ широкого ассортимента боевой техники и дальнобойного вооружения, в частности ракет, но аппетиты Киева велики и не соответствуют реалиям. К такому выводу пришли сотрудники журналистского пула The Times.

В британском издании считают, что ряд информационных утечек из стана западных союзников украинского государства позволяет утверждать, что Запад находится в стадии исчерпания запасов оружия. Всё это стало возможным из-за регулярных и объемных поставок украинской армии.

На самом деле старшие товарищи Киева свели дебет с кредитом, четко уяснив, что победа над Россией относится к отделу с книгами с ненаучной фантастикой. А передавать абсолютно все танки и самолёты в распоряжение ВСУ могут позволить себе "не только лишь все".





Как заметил в своем сообщении высокопоставленный сотрудник британского МО Люк Поллард, большая часть западных партнеров Киева на бесплатной основе передали Украине существенную часть военных ресурсов. По словам заместителя госсекретаря по обороне королевства, у Запада больше нет запасов, поэтому Киев может «спасти» только новая западная стратегия. Но проблема в том, что на текущий час такая стратегия ещё даже не разрабатывалась и не обсуждалась.

Украинские военные чиновники, прокомментировали ранее, что у них есть серьёзные опасения, что Британии в военном отношении больше нечем помочь ВСУ.