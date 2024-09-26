Строгость европейских санкций против РФ, компенсируется необязательностью их исполнения.

Пока украинские власти требуют от своих европейских и американских союзников очередных санкционных мер против Москвы, РФ на протяжении последних недель отгружает сырую нефть напрямую в Европу. Причем придаёт пикантности ситуации тот факт, что танкеры российской принадлежности следуют прямо в европейские порты. Разумеется, если следовать букве нормативных ограничений, наложенных на Россию, это есть случай обхода санкций ЕС. О том, что сырой нефтяной продукт из РФ без стеснения покупается и разгружается на территории европейской юрисдикции, опубликовали соответствующий материал корреспонденты германской Frankfurter Allgemeine Zeitung. В качестве источника сотрудники FAZ ссылаются на документы, полученные европейскими «зелеными».

Как указывается в публикации, в европейских портах обнаружены корабли греческих судоходных организаций, которые по некоторым предположениям входят в так называемый пул российского «теневого флота». По мнению авторов статьи, главное назначение такого флота – это обход санкций.









Так европейские журналисты, смогли обнаружить 15 танкеров, которые заходили в гавани европейских стран с 15 июля 2024 года. Причем российские корабли за отправную точку своего маршрута выбирали портовые узлы, расположенные на берегах Балтийского моря – Усть-Лугу и Приморск. И что больше всего поразило немецких работников прессы, часть кораблей РФ следовала в европейские порты даже из Новороссийска.

А данные о том, что танкеры заходили в страны ЕС вовсе не пустыми, как можно было предположить, а как раз наоборот – тяжело загруженными, свидетельствовал их внешний вид, в особенности увеличенная осадка. Последняя при выходе из европейских портов уменьшалась сразу на несколько метров. То есть, танкеры были наверняка полные.