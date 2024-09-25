Родственник "Герани" способен долететь до Львова и ещё вернуться обратно.

Беда не приходит одна – пока украинские специалисты по дронам с большой тревогой узнают, что семейство дальнобойных «Гераней-2» получило серьёзное обновление аппаратной внутренней начинки, обзаведясь высокоскоростным интернет-соединением с командными пунктами ВС РФ, благодаря оснащению блоками Starlink, американские корреспонденты из ИА Reuters узнали, что российские инженеры во время командировки в Китай наладили производство ещё одного дальнобойного «родственника Гераней». В публикации иностранной прессы речь шла о так называемом проекте «Гарпия-3». В качестве доказательств новости, журналисты Reuters ссылаются на собственные осведомлённые источники и набор засекреченных производственных документов, к которым у работников зарубежной прессы есть доступ.

Согласно полученным сведениям, новые экспериментальные российские дроны без проблем пролетают 2000 километров, неся в качестве боевой части боеприпас, максимальный вес которого доходит до 50 кг. Для альтернативного режима такой БПЛА может быть оснащён блоками радиотехнической разведки.

И что самое неприятное для Киева, первая партия перспективных дронов передана на российские полигоны, где Г-3 уже участвуют в лётных испытаниях. Для расширенной помощи российским военным Пекин отрядил и целый пул авиационных экспертов по дронам.

На журналистский запрос в китайский МИД сотрудники Reuters получили довольно оперативный ответ, где дипломатическая служба КНР рассказала, что ей абсолютно ничего неизвестно ни о «Гарпии-3», ни тем более о его выпуске именно на китайских фабриках.

Ранее работники ИА Reuters заявляли, что помимо «Гарпии-3», на территории РФ уже 12 месяцев проходит испытания «Гарпия-А1».