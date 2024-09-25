Новые возможности позволяют барражирующим боеприпасам семейства "Герань" проводить разведку, доразведку и даже удар по подвижной цели.

Российские подразделения, запускающие дальнобойные ударные дроны, впервые при ударах по военным объектам в глубине украинского тыла использовали беспилотные комплексы «Герань-2» с интегрированным модулем спутниковой связи Starlink. Информацию о новых разновидностях отечественных беспилотных боеприпасов первыми подтвердили в электронном издании Defence Express.

Украинские специалисты по дронам, изучив фрагменты обезвреженных «Гераней», пришли к выводу, что теперь нужно ждать куда больших проблем от обновленных БПЛА российской армии. Всё из-за появления так называемой обратной связи: раньше ударные БЛА летели по одному конкретному маршруту, с четко прописанным путем следования до конечной точки. Теперь же получив в качестве дополнительного модуля электронный блок от SpaceX, такой дрон во время полёта может выбирать более удобные для себя векторы перемещения, одновременно снабжая разведывательной информацией остальные беспилотники и командные пункты ВС РФ.

Раньше возможности изменять маршрут следования ограничивались низким диапазоном изменений, редко превышающим 200 километров от точки запуска, теперь модернизированные «Герани» информируют операторов на всём пути своего полёта, давая в оперативном режиме сведения о позиционных или мобильных районах украинского ПВО, тем самым подставляя их под удары летящих следом ракет-охотников россиян. И порой выходит, сбив дрон стоимостью 100 тыс. долларов, украинские военные выдают позицию ЗРК ценой в несколько миллионов долларов, подставляя себя под удар ракетных боеприпасов ВС РФ.

Но это не единственный сюрприз: дроны, помимо радиотехнической разведки, теперь способны снабжать в режиме реального времени и телевизионной картинкой, передавая видео с оптических сенсоров по широкополосной линии связи. «За это огромное спасибо масковскому Старлинку», - саркастически замечает один из украинских дроновых аналитиков.

И, наконец, третье неприятное открытие. «Герань» со Starlink вполне вероятно способна выполнять охоту не только за стационарными объектами с заранее заданными географическими координатами, но и преследовать цели прямо во время движения.