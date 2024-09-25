В этой жизни возможно всё: тем более в жарких йеменских песках Хуситы ранее уже откапывали и иранские гиперзвуковые ракеты

Что такое возможный асимметричный ответ на внешние угрозы, когда вашингтонская администрация и её союзные ястребы с европейского континента пытаются угрожать Москве выдачей украинской армии скорого разрешения на удары дальнобойными ракетами в глубину российской территории, узнали корреспонденты Reuters. Американские журналисты через свои информированные источники якобы располагают достоверной информацией, что отечественные чиновники устали наблюдать за многочисленными заявлениями-провокациями западного истеблишмента, настроенного крайне недружественно в отношении РФ. И от слов очень быстро перешли к делу.

Речь идёт о стартовавших переговорах между иранскими посредниками и Россией с одной стороны, и высокопоставленными представителями организации йеменских хуситов с другой. Якобы главной и единственной темой донельзя тайных встреч является предоставление посредством Ирана сверхзвуковых ракет семейства «Оникс» хуситам. Ведь именно П-800, как дальнобойный морской боеприпас, предназначенный прежде всего для противокорабельной борьбы, так явно хотят получить йеменские повстанцы.





Наземный обновлённый вариант с ПКР "Яхонт" производства НПО машиностроения





Единственная хорошая новость для Вашингтона и Лондона в этой публикации заключается в том, что Москва пока временит и задерживается с окончательным решением, будучи готова в любой ближайший отрезок времени перестать сдерживать себя и осуществить акт передачи грозного вооружения. И всё это должно решиться в Тегеране в ближайший месяц.





Характеристики сверхзвукового "Оникса"





Данные о том, что это вовсе не фантастический сценарий, подтвердил лично президент России Владимир Путин в минувшем июне, когда заявил публично, что в случае ударов западным ракетным вооружением по территории РФ, дальнобойные российские боеприпасы могут «случайно» появиться у сил, оппонирующих военным путем государствам Запада. И кажется в Вашингтоне, как и в Лондоне, начали уверовать в те самые красные линии Москвы, которых по мнению официального Киева, «не существует».