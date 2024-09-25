Вашингтон и официальный Каир "спелись" во время ближневосточного кризиса между Израилем и сектором Газа

Чиновники США разрешили отправку зенитных ракет ПЗРК Stinger, закупленных на 740 млн. долларов египетской армии. Так вышло благодаря слишком тесному сотрудничеству официального Каира с администрацией Джо Байдена во время ближневосточного кризиса между Израилем и сектором Газа. Причем текущая американская власть просто закрыла глаза на факты нарушения прав человека египетскими управленцами и чиновниками. Соответствующая публикация вышла из-под пера корреспондентов ИА Reuters.

В США же Госдеп отправил уведомления для Конгресса, где выразил свое согласие на продажу боеприпасов для египетских Stinger. Как выразились представители Государственного департамента, такая сделка необходима для повышения уровня безопасности африканской страны, потому что именно Египет по мнению вашингтонской администрации – это тот самый остров политической и экономической стабильности в неспокойном регионе Ближнего Востока.









А мы вспомним, что именно Вашингтон и Каир являются посредниками в урегулировании между Тель-Авивом и ХАМАС вооруженного конфликта. Правда организованные сторонами переговоры едва ли можно назвать эффективным и качественно работающим механизмом.

Между тем в американском Конгрессе наверняка попытаются заблокировать сделку по продаже зенитных ракет Египту.